Запишите степень произведением равных множителей:1)25³;2)106²;3)17⁴;4)9 верху 6,помогите пожалуйста!
Математика
Запишите степень произведением равных множителей:1)25³;2)106²;3)17⁴;4)9 верху 6,помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я правильно понял, то тут все просто 1)25*25*25 2)106*106 3)17*17*17*17 4)9*9*9*9*9*9
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