Помогите решить задачу определите по данной карте расстояние от опушки(точки А) до моста(точки Б),если масштаб карты равен 1: 100 000 26.8

Математика
Помогите решить задачу определите по данной карте расстояние от опушки(точки А) до моста(точки Б),если масштаб карты равен 1: 100 000 26.8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1  мм  на  карте  соответствует  100 000  мм  на  местности.  Если  26, 8  это  мм.  /единица  измерения  не  указана/,  то  на  местности  2 680 000  мм.  В  одном  метре  1000  мм.  Следовательно  2 680  м  или  2,68  км.
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