Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.

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Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.
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Автор: Гость
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Гость:
Я одно знаю это воробей
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