Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.
Русский язык
Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я одно знаю это воробей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Блокнот и альбом стоят 9р а блокнот и тетрадь 5р.что стоит дороже. укажите верный ответ 1-блокнот 2- альбом
Математика
Проверь с помощью линейки что четыре точки не лежат на одной прямой .построй с пом??щью линейки замкнутую ломаную линию с вершинами в данных точках .
Русский язык