Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.

Русский язык

Выпишите из орфографического словарика в конце учебника пять слов с непроверяемыми согласными. Составьте с каждым из них предложение.

Автор: Гость