805:(y+12)=23. Просто найдите решение пожалуйста это срочно
Математика
805:(y+12)=23. Просто найдите решение пожалуйста это срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У+12=805:23 у=35-12 у=23 805:(23+12)=23 23=23
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