Чем отличается былина от сказки?Помогите пожалуйста я вам тоже помогу)
Литература
Чем отличается былина от сказки?Помогите пожалуйста я вам тоже помогу)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Былина отличается от сказки тем что былина это по настоящему было а сказка это соченили
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