Прослушайте посмотрите на картинки и скажите куда семья уилсонов и их гости собираются в субботу и воскресенья ДАМ 25 БАЛЛОВ

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Прослушайте посмотрите на картинки и скажите куда семья уилсонов и их гости собираются в субботу и воскресенья ДАМ 25 БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где картинки? Ты их не прикрепил
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