Значение имени Марат

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Значение имени Марат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Происхождение Имя Марат мусульманское и имеет татарское происхождение. Раньше именем Марат (означающий желанный) называли долгожданных сыновей, родители которых долгие годы ждали зачатия ребенка. Наиболее распространено это имя в Татарстане.
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