Одно деалектное слово, одно заимствуемое , одно устаревшее, одно многозначное и одно однозначное

Русский язык
Одно деалектное слово, одно заимствуемое , одно устаревшее, одно многозначное и одно однозначное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многозначное-лист например лист книги лист на дереве однозначное ведро имеет одно значение диалектное-ковшик  заимствуемое-интернет  устаревшее-октябренок
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