Одно деалектное слово, одно заимствуемое , одно устаревшее, одно многозначное и одно однозначное
Русский язык
Одно деалектное слово, одно заимствуемое , одно устаревшее, одно многозначное и одно однозначное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многозначное-лист например лист книги лист на дереве однозначное ведро имеет одно значение диалектное-ковшик заимствуемое-интернет устаревшее-октябренок
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