Описать на английском и перевести (В учебнике есть текст но нам сказали свой тек??т сделать!)

Английский язык
Описать на английском и перевести (В учебнике есть текст но нам сказали свой тек??т сделать!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I have in my room many things. In my room have a 2 windows and 1 door. I have orange bed and orange case. I have a picture.
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