Кто написал лягушка и аист

Литература
Кто написал лягушка и аист
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басня Сергея Михалкова
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