Поставти + или - 1)Чингисхан в 1208 году организовал поход против доян хана и победил его 2) Название кереи происходит от названия реки Керлин (Керулен) 3)Судя по письменным источником племена Киреев населяли берега рек Орхо...
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Поставти + или - 1)Чингисхан в 1208 году организовал поход против доян хана и победил его 2) Название кереи происходит от названия реки Керлин (Керулен) 3)Судя по письменным источником племена Киреев населяли берега рек Орхон Керулен,Селенга и Талас 4) корейское государство достигло своего наивысшего расцвета в X-Xll вв. во времена правления Маркус хана и его сына Куршакуз хана
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