Где жила Золушка? Кто с ней жил рядом? Как Золушка попала на бал к принцу?

Гость: Гость:

В простом доме с сестрами,и мачехой. Король и Принц. Ей помогла Фея,когда сестры и мачеха ушли на бал. Крестная фея из тыквы сделала карету,а из мышек красивый коней. И она сказала Золушке: ровно в 12 часов,это всё пропадёт.