К завтрашнему дню. физика.10 класс.решение прикрепите фото,заранее спасибо

Физика
К завтрашнему дню. физика.10 класс.решение прикрепите фото,заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0.05 кг м=18 кг/кмоль Na=6.02*10^26   1/кмоль N-?                                        N=nNa      n=m/м    n=0.05/18=0.0028 кмоль N=6.02*10^26*2.8*10^-3=1.6856*10^23 шт
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