К завтрашнему дню. физика.10 класс.решение прикрепите фото,заранее спасибо
Физика
К завтрашнему дню. физика.10 класс.решение прикрепите фото,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=0.05 кг м=18 кг/кмоль Na=6.02*10^26 1/кмоль N-? N=nNa n=m/м n=0.05/18=0.0028 кмоль N=6.02*10^26*2.8*10^-3=1.6856*10^23 шт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С первой яблони собрали 40 килограмм яблок а со второй только 10 килограмм На сколько больше килограммов яблок собрали с первой яблони чем со второ...