Помогите!!! Напишите сочинение на тему памятный день

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Самый памятный день в моей жизни это когда я пошел в 1 класс. Но и не только для меня , а для много детей. Ведь школа - это было что -то неизведанное ёлку но и в тоже время интересное и волнующие. До сих пор помню как в первые подарил учительнице букет цветов. Портфель который был больше меня в два раза. Этот первый звонок и знакомство с однокласнниками и с учителями . Это было самое волнующие событие а моей жизни и я это никогда не забуду