Какие бывают культурные растения ?

Гость: Гость:

Это растения, выращиваемые человеком для получения пищевых продуктов, кормов в сельском хозяйстве, лекарств, промышленного и иного сырья и других целей. Декоративные (роза, астра, флоксы, ромашка) ; Зерновые и хлебные злаки (рис, кукуруза, пшеница) ; Бобовые (фасоль, горох, соя) ; Крахмалоносные (бататы, картофель) ; Сахароносные (сахарная свёкла, тростник) ; Масличные (подсолнух) ; Волокнистые; Бахчевые (арбузы, дыни) ; Овощные (томаты, огурцы, редис, дайкон, петрушка, лук, укроп) ; Плодовые растения (ананасы, кокосы, яблони, вишня, груша) ;