Бог бастет чему покровительствует

История
Бог бастет чему покровительствует
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бастет – древнеегипетская богиня веселья и радости, плодородия и женской красоты. То есть она покровительствует тому, что указано сверху.
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