Срочно! 15% перевести в десятичную дробь. Заранее спасибо.
Математика
Срочно! 15% перевести в десятичную дробь. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15%=0,15 ))))))))))))))))))))))))))
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