Из одного куска пластилина вылепили фигурку и её копию, в два раза большей высоты. Какова масса копии, если оригинал весит 50 грамм? Ответ уже знаю, но мне нужно решение
Физика
Из одного куска пластилина вылепили фигурку и её копию, в два раза большей высоты. Какова масса копии, если оригинал весит 50 грамм? Ответ уже знаю, но мне нужно решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если высоту увеличили в 2 раза то ивсе размеры увеличили в 2 раза, объем увеличился в 8 раз масса равно 50 г*8=400 г
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