Из одного куска пластилина вылепили фигурку и её копию, в два раза большей высоты. Какова масса копии, если оригинал весит 50 грамм? Ответ уже знаю, но мне нужно решение

Физика

Из одного куска пластилина вылепили фигурку и её копию, в два раза большей высоты. Какова масса копии, если оригинал весит 50 грамм? Ответ уже знаю, но мне нужно решение

Автор: Гость