(a-3b)-2a=; (4x(x+5)-5x(2x+3)=; (x-2)(x во втором+3)-x в 3
Алгебра
(a-3b)-2a=; (4x(x+5)-5x(2x+3)=; (x-2)(x во втором+3)-x в 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a-3b-2a= -a-3b= -(a+3b) 2) 4x²+20x-10x²-15x= = 5x-6x²=x(5-6x) 3) (x-2)(x²+3)-x^3= =x^3+3x-2x²-6-x^3=3x-3x²- 6= -3(x²-x+6) значок ^ обозначает в степени
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Химия
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