(a-3b)-2a=; (4x(x+5)-5x(2x+3)=; (x-2)(x во втором+3)-x в 3

Алгебра
(a-3b)-2a=; (4x(x+5)-5x(2x+3)=; (x-2)(x во втором+3)-x в 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a-3b-2a= -a-3b= -(a+3b) 2) 4x²+20x-10x²-15x= = 5x-6x²=x(5-6x) 3) (x-2)(x²+3)-x^3= =x^3+3x-2x²-6-x^3=3x-3x²- 6= -3(x²-x+6) значок ^ обозначает в степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составь вопросы ,на которые можно дать следующиеответы.1)Yes,it can2)no,she can't,
Ответить
Русский язык
Как проверяется буква е в слове мачеха
Ответить
Русский язык
Каким бы видом спорта вы не стали бы заниматься и почему?!
Ответить
Химия
К реакциям нейтрализации относятся реакции : солью и кислотой кислотой и щелочью солью и щелочью двумя солями
Ответить
Алгебра
Докажите что значение выражения 3 в 9 степени - 4 в 3 степени делится нацело на 23
Ответить