А)7(4а-1)² б)-3(5у-х)² в)-10(1/2в+2) г)3(а-1)²+8а д)9с²-4+6(с-2)² Можно с объяснениями!! Пожалуйста помогите!

Алгебра

А)7(4а-1)² б)-3(5у-х)² в)-10(1/2в+2) г)3(а-1)²+8а д)9с²-4+6(с-2)² Можно с объяснениями!! Пожалуйста помогите!

Автор: Гость