А)7(4а-1)² б)-3(5у-х)² в)-10(1/2в+2) г)3(а-1)²+8а д)9с²-4+6(с-2)² Можно с объяснениями!! Пожалуйста помогите!
Алгебра
А)7(4а-1)² б)-3(5у-х)² в)-10(1/2в+2) г)3(а-1)²+8а д)9с²-4+6(с-2)² Можно с объяснениями!! Пожалуйста помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7((4а)²-2*4а*1+1²)=7(16а²-8а+1)=112а-56а+7 б) -3(25у²-10ху+х²)=-75у²+30ху-3х² в) -5b-20 г) 3(а²-2а+1)+8а=3а²-6а+3+8а=3а²+2а+3 д)9с²-4+6(с²-4с+4)=9с²-4+6с²-20с+20=15с²-20с+16
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