Запишите существительные в составе словосочетаний. Безударные окончания проверяйте ударными: подставляйте существительные того же склонения, например: носки для (бабушка) - для сестры. 1.носки для ... (бабушка, дедушка, внучка...

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Запишите существительные в составе словосочетаний. Безударные окончания проверяйте ударными: подставляйте существительные того же склонения, например: носки для (бабушка) - для сестры. 1.носки для ... (бабушка, дедушка, внучка, братишка); письмо от ... (дядя, подруга, Оля); варенье из ... (вишня, земляника, брусника). Помогите пожалуйста, нужно срочно!

Автор: Гость