Вычислить площадь прямоугольная,длина ровная 8см, а периметр 20 см
Математика
Вычислить площадь прямоугольная,длина ровная 8см, а периметр 20 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20:2 - 8 = 2(см) - ширина 2) 8*2 = 16 (см) - площадь
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