За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?

Математика
За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:20=9 ( в 9 раз больше)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста,очень нужно. Нужно определить стиль и тип речи текстов род бу??вами А и Б
Ответить
Русский язык
Сколько звуков в словах ель, яд,ямка,еда,елка
Ответить
Математика
Наптшите и прочитайти число которое в 100 раз больше числа
Ответить
Физика
камень объемом 0 целых 0,25 метров в кубе под водой Какова сила Архимеда
Ответить
Русский язык
В слове крошка все согласные звуки твёрдые?подскажите прошу
Ответить