За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?

Математика

За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?

Автор: Гость