За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?
Математика
За лето Мишка катался на водных лыжах 180 раз, на водном мотоцикле в три раза меньше, чем на водных лыжах, а яхтой управлял 20 раз. Во сколько раз больше Мишка катался на водном мотоцикле, чем управлял яхтой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180:20=9 ( в 9 раз больше)
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