(a±b)²=a²±2ab+b как называется эта формула? a²-b²=(a-b)(a+b) и как называется эта формула?

Алгебра

(a±b)²=a²±2ab+b как называется эта формула? a²-b²=(a-b)(a+b) и как называется эта формула?

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