(a±b)²=a²±2ab+b как называется эта формула? a²-b²=(a-b)(a+b) и как называется эта формула?
Алгебра
(a±b)²=a²±2ab+b как называется эта формула? a²-b²=(a-b)(a+b) и как называется эта формула?
Ответ(ы):
Гость:
1)Квадрат суммы/разности 2)Разность квадратов
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