А). Из посёлка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к с??анции. Скорость пешехода 80м/мин, а велосипедиста 300м/мин. Какое расстояние будет между ними через 6 минут? б). От посёлка до станции 2 км 40...

Математика

А). Из посёлка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к с??анции. Скорость пешехода 80м/мин, а велосипедиста 300м/мин. Какое расстояние будет между ними через 6 минут? б). От посёлка до станции 2 км 400 м. *Сколкько осталось проехаать велосипедисту? *Сколько осталось пройти пешеходу? *Сколько времени нужно велосипедисту, чтобы доехать до станции? * Успеет ли пешеход дойти до станции за 20 мминут?

Автор: Гость