А). Из посёлка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к с??анции. Скорость пешехода 80м/мин, а велосипедиста 300м/мин. Какое расстояние будет между ними через 6 минут? б). От посёлка до станции 2 км 40...
Математика
А). Из посёлка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист. Оба двинулись к с??анции. Скорость пешехода 80м/мин, а велосипедиста 300м/мин. Какое расстояние будет между ними через 6 минут? б). От посёлка до станции 2 км 400 м. *Сколкько осталось проехаать велосипедисту? *Сколько осталось пройти пешеходу? *Сколько времени нужно велосипедисту, чтобы доехать до станции? * Успеет ли пешеход дойти до станции за 20 мминут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80*6=480(м)-пройдёт пешеход за 6 минут 300*6=1800(м)-проедет велосипедист за 6 минут.Или 1 километр и 800 метров 2 км 400 м=2400 м 2400-1800=600(м)-осталось проехать велосипедисту. 2400-480=1920(м)-осталось пройти пешеходу. 600:300=2(мин.)-нужно велосипедисту. 20*480=9600(м)=9 км и 600 метров.Следовательно пешеход успеет дойти до станции.
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