а) Моторная лодка спустилась по течению реки на 28 км и тотчас же вернулась назад; на путь туда и обратно ей потребовалось 7 часов. Найти скорость движения лодки в стоячей воде, если известно, что вода в реке движется со скорос...

Алгебра
а) Моторная лодка спустилась по течению реки на 28 км и тотчас же вернулась назад; на путь туда и обратно ей потребовалось 7 часов. Найти скорость движения лодки в стоячей воде, если известно, что вода в реке движется со скоростью 3 км/ч. б) Расстояние между двумя городами по реке 80 км. Пароход совершает этот путь в два конца за 8 ч 20 мин. Определить скорость парохода в стоячей воде, считая скорость течения реки 4 км/ч.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+28=км всего прошла лодка  56 : ( Vлодки +2V реки)=7   пусть х -скорость лодки  56: (X+6)=7 X=2  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
от пристани Марьино к пристани Алешино вышел теплоход со скоростью 24 км/ч. За 9 часов до него из этой же пристани в том же направлении вышел букси...
Ответить
Математика
РЕШИТЕ РОДИТЕЛИ ПРИДУТ СКОРО                    1)Сестре 12 лет,а брату 7 лет. На сколько лет сестра будет старше брата через 5 лет,через 20 лет?  ...
Ответить
Физика
мраморную глыбу массой 1.5 т поднимают со дна озера . какую при этом необходимо приложить силу
Ответить
Математика
Собрали 320кг капусты и 960кг картофеля. Картофеля получилось на 80 мешков больше, чем капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты?
Ответить
Математика
найдите значени выражения реешите рапишите с ответом : а) 32:(-8+4)=    б) 17,6*1,8-17,6* на четыре пятых =   в)29:на две целых три тринадцатых - 1...
Ответить