мраморную глыбу массой 1.5 т поднимают со дна озера . какую при этом необходимо приложить силу
Физика
мраморную глыбу массой 1.5 т поднимают со дна озера . какую при этом необходимо приложить силу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=1,5т=1500кг p(плотность мрамора)=2700кг/м^3 Найти F? Решение: F=mg-F(Архимеда) F(Архимеда)=pgV(p-плотность воды, g- ускорение свободного падения, V-объем тела) V=m(масса глыбы)/p(плотность мрамора)=1500/2700=0,55м^3 F(Архимеда)=1000*10*0,55=5500Н F=15000-5500=9500Н=9,5кН Ответ:9,5кН
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