А (в квадрате)b-16b(в квадрате)помогите решить
Математика
А (в квадрате)b-16b(в квадрате)помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^2в-16в=в(а^2-16)вынесли общий множитель за скобки
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