Вставь пропущенные двузначные числа так чтобы равенства были верными 6 умножить на 7 умножить на 9 равно
Математика
Вставь пропущенные двузначные числа так чтобы равенства были верными 6 умножить на 7 умножить на 9 равно
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