ДАЮ 20 БАЛЛОВ 5 КЛАСС Составить кроссворд по басням Крылова вот из каких басен нужно составлять кроссворд: Ворона и Лисица, Волк и Ягнёнок, Волк на псарне и Свинья под дубом

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Писатель, сочиняющий басни (басно­писец).Город, с которым связано детство Кры­лова (Тверь)Должность, в которой начал Крылов свою трудовую деятельность (подканце­лярист)Французский поэт-баснописец, его бас­ни Крылов переводил на русский язык (Лафонтен)Музыкальный инструмент, на котором играл Крылов (скрипка)Важная часть в басне, вывод-поучение (мораль)Произведения для театра, которые пи­сал Крылов (пьесы)Профессия, в которой Крылов прорабо­тал 30 лет (библиотекарь)и 10. Герои одной из самых известных басен Крылова (Стрекоза и Муравей)