ДАЮ 20 БАЛЛОВ 5 КЛАСС Составить кроссворд по басням Крылова вот из каких басен нужно составлять кроссворд: Ворона и Лисица, Волк и Ягнёнок, Волк на псарне и Свинья под дубом
Литература
ДАЮ 20 БАЛЛОВ 5 КЛАСС Составить кроссворд по басням Крылова вот из каких басен нужно составлять кроссворд: Ворона и Лисица, Волк и Ягнёнок, Волк на псарне и Свинья под дубом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Писатель, сочиняющий басни (баснописец).Город, с которым связано детство Крылова (Тверь)Должность, в которой начал Крылов свою трудовую деятельность (подканцелярист)Французский поэт-баснописец, его басни Крылов переводил на русский язык (Лафонтен)Музыкальный инструмент, на котором играл Крылов (скрипка)Важная часть в басне, вывод-поучение (мораль)Произведения для театра, которые писал Крылов (пьесы)Профессия, в которой Крылов проработал 30 лет (библиотекарь)и 10. Герои одной из самых известных басен Крылова (Стрекоза и Муравей)
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