Ученикам 8 класса ВОПРОС На большей части полуострова Таймыр выпадает 400 мм осадков в год при испаряемости от 100 мм в год. Чему равен коэффициент увлажнения?
География
Ученикам 8 класса ВОПРОС На большей части полуострова Таймыр выпадает 400 мм осадков в год при испаряемости от 100 мм в год. Чему равен коэффициент увлажнения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается испаряется 100мм а выпадает 400 , значит 400 -100=300мм. Ведь из 400мм испаряется 100 .
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