Ученикам 8 класса ВОПРОС На большей части полуострова Таймыр выпадает 400 мм осадков в год при испаряемости от 100 мм в год. Чему равен коэффициент увлажнения?

География

Ученикам 8 класса ВОПРОС На большей части полуострова Таймыр выпадает 400 мм осадков в год при испаряемости от 100 мм в год. Чему равен коэффициент увлажнения?

Автор: Гость