Набор иголок стоит 26 р а набор пуговиц - на 25 р дороже каких наборов купили больше и на сколько больше если за наборы иголок заплатили 676 р а за наборы пуговиц - 408 р

Математика

Набор иголок стоит 26 р а набор пуговиц - на 25 р дороже каких наборов купили больше и на сколько больше если за наборы иголок заплатили 676 р а за наборы пуговиц - 408 р

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