Набор иголок стоит 26 р а набор пуговиц - на 25 р дороже каких наборов купили больше и на сколько больше если за наборы иголок заплатили 676 р а за наборы пуговиц - 408 р

Математика
Набор иголок стоит 26 р а набор пуговиц - на 25 р дороже каких наборов купили больше и на сколько больше если за наборы иголок заплатили 676 р а за наборы пуговиц - 408 р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
26+25=51(руб.)-один набор пуговиц 67626=26(н)-наборов иголок 40851=8(н)-наборов пуговиц 26-8=18(руб.)
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