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Қазақ тiлi
Переведите поде заранее спасибо
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Гость:
Имсртррпаааоппплплр атрваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
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