Решите с помощью уравнения задачу:продолжительность дня с 7октября до 19ноября уменьшиласьна 3 часа и стала равной 8часов. Какой была продолжительность дня 7 октября.

Математика
Решите с помощью уравнения задачу:продолжительность дня с 7октября до 19ноября уменьшиласьна 3 часа и стала равной 8часов. Какой была продолжительность дня 7 октября.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х часов бала продолжительность дня 7 октябрятогда х - 3 ч стала продолжительность дня 19 ноября.по условию известно, что продолжительность дня стала равна 8 часов.х - 3 = 8х = 8 + 3х = 11Ответ. 11 часов была продолжительность дня 7 октября.

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