Решите с помощью уравнения задачу:продолжительность дня с 7октября до 19ноября уменьшиласьна 3 часа и стала равной 8часов. Какой была продолжительность дня 7 октября.

Математика

Решите с помощью уравнения задачу:продолжительность дня с 7октября до 19ноября уменьшиласьна 3 часа и стала равной 8часов. Какой была продолжительность дня 7 октября.

Автор: Гость