Қазан айынан екі жас кіші бауыры

Қазақ тiлi
Қазан айынан екі жас кіші бауыры
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Гость:
Қазан айынан екі жас кіші бауыры -шілде
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