Нооооооомер 7 срочно плиз
Математика
Нооооооомер 7 срочно плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20х=327-267 20х=60 х=60:20 х=3 48х=1000-568 48х=432 х=432:48 х=9 425:х=437-432 425:х=5 х=425:5 х=85 360:х=980-890 360:х=90 х=360:90 х=4 х:3=948-586 х:3=362 х=362*3 х=1086 2000:х=60+40 2000:х=100 х=2000:100 х=20
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