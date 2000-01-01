Нооооооомер 7 срочно плиз

Математика
Нооооооомер 7 срочно плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20х=327-267 20х=60 х=60:20 х=3 48х=1000-568 48х=432 х=432:48 х=9 425:х=437-432 425:х=5 х=425:5 х=85 360:х=980-890 360:х=90 х=360:90 х=4 х:3=948-586 х:3=362 х=362*3 х=1086 2000:х=60+40 2000:х=100 х=2000:100 х=20
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