Изложите своими словами главную мысль текста. Помогите пж!!!

Русский язык
Изложите своими словами главную мысль текста. Помогите пж!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятая - знак препинания с очень долгой историей.
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