Е есть ли на земле территории на которых невозможно точное определение сторон горизонта с помощью компаса
География
Е есть ли на земле территории на которых невозможно точное определение сторон горизонта с помощью компаса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там где происходят магнитные бури.В тот момент компос не работает.
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