Помогите пожалуйста Найдите решение неравенства,которые является простым числом 1) 59lt;xlt;67; 2) 163lt;ylt;173; 3) 487lt;xlt;499.
Математика
Помогите пожалуйста Найдите решение неравенства,которые является простым числом 1) 59lt;xlt;67; 2) 163lt;ylt;173; 3) 487lt;xlt;499.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приведу один пример: 59<60(здесь может быть любое число, от 60 до 66)<67 163 <164(здесь может быть любое число от 164 до 172)<173 487 <488(здесь может быть любое число от 488 до 498)<499 Решил как понял)))
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