Может ли заразить мартышка 44 ореха на 9 кучек так чтобы количество орехов в разных кусочков было различным
Математика
Может ли заразить мартышка 44 ореха на 9 кучек так чтобы количество орехов в разных кусочков было различным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим число орехов на простые делители. 44 = 2 * 2 * 11 Нетрудно увидеть, что их всего 3, а без повторов даже 2, т.о. не может. Ответ: нет, не может.
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