Может ли заразить мартышка 44 ореха на 9 кучек так чтобы количество орехов в разных кусочков было различным

Математика
Может ли заразить мартышка 44 ореха на 9 кучек так чтобы количество орехов в разных кусочков было различным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разложим число орехов на простые делители. 44 = 2 * 2 * 11 Нетрудно увидеть, что их всего 3, а без повторов даже 2, т.о. не может. Ответ: нет, не может.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вот иречка.Вода в речке чиста.Кувшинки лежат на воде.В речке много окуньков идругой рыбы.Вот плотина.Её построили бобры. Вставь попушенфе буквы. пи...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение. Тема: Герой Пушкина, о котором хочется ра??сказать Примерно на страничку, чтобы не было много описания. Гер...
Ответить
Другие предметы
Какие приёмы размещения комнатных растений использованы на рисунке?
Ответить
Литература
10 интересных фактов о А.С. Пушкин о жизни
Ответить
Математика
Вычислите 67 * 58 + 33 * 58
Ответить