10 интересных фактов о А.С. Пушкин о жизни

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Интересные факты из жизни Пушкина Из жизни Александра Сергеевича Пушкина известно много подробностей. Он известен всему миру как автор стихов и сказок. Пушкин обладал необыкновенным талантом, у него был свой непохожий на другие стиль написания. А его внешность была невероятно притягательной и многие женщины были от него без ума. Читайте об этом и многом другом – интересные факты из жизни Пушкина в этой статье! Александр Сергеевич Пушкин утверждал, что помнит себя с возраста 4 лет. В 1803 году в Москве он стал свидетелем землетрясения, увидев, как дрожит земля и содрогаются колонны. И почти в тоже время произошла случайная встреча маленького Саши и императора Александра 1. Князь скакал на своем коне, и его лошадь чуть было не задела будущего поэта копытами. К счастью наездник успел во время остановить коня и мальчик не пострадал. Очень сильно напугалась няня. В лицей, основанный самим министром Сперанским, Пушкин поступил не сразу. Набор был ограничен – всего 30 человек и Саша не смог пройти отбор. Здесь на помощь пришел дядя, известный в то время поэт – В. Л. Пушкин, который был лично знаком со Сперанским, и который договорился с ним о зачислении своего племянника. Кстати успеваемость у гения была не очень хорошей. В списке лучших учеников он был вторым снизу. Первая любовь у Пушкина случилась именно в этом лицее, также как и первая дуэль. Интересны записки его брата об Александре, что тот был не высокого роста, даже дурен собой, но женщины были от него без ума. Сама Вера Нащокина призналась Пушкину, что так и млела от его привлекательности. Пушкин был необычайно жив и заманчив с людьми, которые были ему интересны, и каким-то скучным и несносным с другими не интересными ему лицами. Пушкина вывали на дуэль более 90 раз, но он сам бросал вызов своим неприятелям около 150 раз. Причина могла быть самой нелепой, например обычный пустяковый спор, в ходе которого поэт мог не на шутку разойтись и обозвать кого-нибудь, что само собой заканчивалось выяснением отношений на пистолетах. Очень такой забавный факт известен, касающийся личности поэта. Он любил играть в карты и имел довольно серьезные долги. Почти всегда каким то образом он находил деньги, но когда не мог вовремя погасить долг, то рисовал их карикатуры и писал злобные эпиграммы. Когда такой лист нашли, то случился большой скандал.