Составить рассказ на тему Один мигнет, а другой уже смекнет.
Литература
Составить рассказ на тему Один мигнет, а другой уже смекнет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то раз, я с родителями проходила через стоянку, и там были бродячие собаки, голодные - голодные... мы решили бросить им булку, мама достала ее из пакета, и бросила одной из собак. Та же собака, начала гавкать, и просить для своего друга тоже. Пока она просила то другой пес, без капли совести схватил булку, и убежал, вот так, мигнула, а другой уже смекнул! простите за некоторые косяки, придумал на ходу
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