Помогите пожалуйста перевести на английский 1. Моя собака играет сейчас. 2. он есть мороженое в данный момент 3.Он не смотрит телевизор в это время 4. Мои друзья плавают в речке с 3 до 5 В (Presnt Continuous)
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Помогите пожалуйста перевести на английский 1. Моя собака играет сейчас. 2. он есть мороженое в данный момент 3.Он не смотрит телевизор в это время 4. Мои друзья плавают в речке с 3 до 5 В (Presnt Continuous)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My dog is playing now he eating ice cream he dont watching tv my friends swimming in the river
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