Помогите пожалуйста перевести на английский 1. Моя собака играет сейчас. 2. он есть мороженое в данный момент 3.Он не смотрит телевизор в это время 4. Мои друзья плавают в речке с 3 до 5 В (Presnt Continuous)

Английский язык

Помогите пожалуйста перевести на английский 1. Моя собака играет сейчас. 2. он есть мороженое в данный момент 3.Он не смотрит телевизор в это время 4. Мои друзья плавают в речке с 3 до 5 В (Presnt Continuous)

Автор: Гость