Послідовність одного з ланцюгів ДНК: ТАЦ-ГЦТ-ТГГ-ААТ-ТГА-ТГГ-ТАГ. Яким буде другий ??анцюг? Назвіть процес, завдяки якому він може утворитися, де це відбувається. Охарактеризуйте значення цього процесу.
Биология
Послідовність одного з ланцюгів ДНК: ТАЦ-ГЦТ-ТГГ-ААТ-ТГА-ТГГ-ТАГ. Яким буде другий ??анцюг? Назвіть процес, завдяки якому він може утворитися, де це відбувається. Охарактеризуйте значення цього процесу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ДНК* цепь будет строиться по принципу комплементарности: А-Т,Г-Ц. Вторая цепь: АТГ-ГЦТ-АЦЦ-ТТА-АЦТ-АЦЦ-АТЦ. Принцип комплементарности- это одна из фундаментальных закономерностей природы, определяющая механизм передачи наследственной информации. *В РНК аденину (А) комплементарен урацил (У)
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