Помогите округлив числа x и y до сотых, вычислите приближенно их сумму и разность а) x=34,826,y=33,0384 б) x=13,785,y=2,400801 в) x=0,0124,y=0,00829 г)x=6,0729,y=1,02741 д)x=42,0551,y=0,48912 е)x=0,94027,y=0,0689

Математика

Помогите округлив числа x и y до сотых, вычислите приближенно их сумму и разность а) x=34,826,y=33,0384 б) x=13,785,y=2,400801 в) x=0,0124,y=0,00829 г)x=6,0729,y=1,02741 д)x=42,0551,y=0,48912 е)x=0,94027,y=0,0689

Автор: Гость