Помогите округлив числа x и y до сотых, вычислите приближенно их сумму и разность а) x=34,826,y=33,0384 б) x=13,785,y=2,400801 в) x=0,0124,y=0,00829 г)x=6,0729,y=1,02741 д)x=42,0551,y=0,48912 е)x=0,94027,y=0,0689
Математика
Помогите округлив числа x и y до сотых, вычислите приближенно их сумму и разность а) x=34,826,y=33,0384 б) x=13,785,y=2,400801 в) x=0,0124,y=0,00829 г)x=6,0729,y=1,02741 д)x=42,0551,y=0,48912 е)x=0,94027,y=0,0689
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)х=30,800;у=30,400 б)х=10,800;у=0,500000 в)х=0,100;у=0,800 г)х=10,700;у=3000 д)х=40,120;у=50000 е)х=0,100000;у=700
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