Найдите в тексте слова с чередующимися гласными в корне. Ранней весной земля одевается в пышный зеленый наряд. Одним из первых пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь его и не обратишь внимания. Потом коснется солне...
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Найдите в тексте слова с чередующимися гласными в корне. Ранней весной земля одевается в пышный зеленый наряд. Одним из первых пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь его и не обратишь внимания. Потом коснется солнечный луч зеленой травки, и на конце стебля начнет распускаться цветок. Растение преображается. Теперь от него трудно отвести взгляд. Крупный желтый цветок словно горит в траве золотым огоньком. Вот и прозвали его горицветом. Древние греки называли его адонисом. Адонис – полезное растение. С давних времен сельские знахари из листьев и стеблей горицвета готовили лекарство от сердечных болезней.
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Растееньице - рос ; раст коснется - кас ; кос Горит - гар ; гор Чередование корней
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