Исследовать функции и построить график Y= x-4/x-2

Математика
Исследовать функции и построить график Y= x-4/x-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1. 2(13+х)-15 2. 6(х+5)+2х Упростить выражение
Ответить
Физика
Помогите решить 5, пожалуйста
Ответить
Русский язык
Где нужно поставить запятые в предложении: Меж разорванных в клочья облаков плывущих по небу то исчезали то появлялись светлячки бесчисленных звёзд.
Ответить
Физика
Поезд отходит от станции с ускорением 1 м/с2. Определите промежуток времени, за кот??рый поезд пройдет путь 8∙10^2м
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор!!!! Кислотные дожди не только убивают живую природу, но и р??зрушат памятники архитектуры.
Ответить