1. 2(13+х)-15 2. 6(х+5)+2х Упростить выражение
Математика
1. 2(13+х)-15 2. 6(х+5)+2х Упростить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2(13+х)-15. 26+2х-15 2х+11 упростить?; если что вот решение 2х=-11 х=-5,5 2.6(х+5)+2х 6х+30+2х 8х+30. 8х=-30 х=-30/8
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