Сравнить дроби помогите пожалуйста

Математика
Сравнить дроби помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/12>9/16 4/7<0.58 ну, как-то так.
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