На які 3 групи ділятся історичні пісні

Українська література
На які 3 групи ділятся історичні пісні
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про боротьбу з турецько-татарськими нападниками Про визвольну боротьбу народу під проводом Богдана Хмельницького Про стихійні селянські повстання ті їх героїв 
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