На які 3 групи ділятся історичні пісні
Українська література
На які 3 групи ділятся історичні пісні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про боротьбу з турецько-татарськими нападниками Про визвольну боротьбу народу під проводом Богдана Хмельницького Про стихійні селянські повстання ті їх героїв
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